Южно-сахалинские оперативники задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска задержали троих подозреваемых в совершении грабежа.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в полицейский отдел обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что ранее вечером, когда он возвращался из бара, трое неизвестных ему молодых людей избили его, затем отняли 10 тысяч рублей, мобильный телефон и часы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности причастных к данному деянию граждан – трех жителей областного центра. Подозреваемые были задержаны для дальнейшего разбирательства.

Предварительно установлено, что молодые люди увидели потерпевшего, когда тот выходил из заведения. Между ними завязался разговор, который перешел в конфликт. Тогда подозреваемые нанесли заявителю телесные повреждения и отняли у него вышеуказанное имущество. После двое из них скрылись, а третий вызвал заявителю скорую помощь, и затем также покинул место происшествия. Деньги злоумышленники потратили в тот же вечер, а телефон сдали в ломбард.

Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.