Южно-сахалинские оперативники задержали подозреваемых в грабеже
Сотрудники полиции Южно-Сахалинска задержали троих подозреваемых в совершении грабежа.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в полицейский отдел обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что ранее вечером, когда он возвращался из бара, трое неизвестных ему молодых людей избили его, затем отняли 10 тысяч рублей, мобильный телефон и часы.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности причастных к данному деянию граждан – трех жителей областного центра. Подозреваемые были задержаны для дальнейшего разбирательства.
Предварительно установлено, что молодые люди увидели потерпевшего, когда тот выходил из заведения. Между ними завязался разговор, который перешел в конфликт. Тогда подозреваемые нанесли заявителю телесные повреждения и отняли у него вышеуказанное имущество. После двое из них скрылись, а третий вызвал заявителю скорую помощь, и затем также покинул место происшествия. Деньги злоумышленники потратили в тот же вечер, а телефон сдали в ломбард.
Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
09:38 23 Ноября Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 19:17 Вчера Областные власти проконтролировали вопрос теплоснабжения поселка Горный
- 16:25 Вчера В музее книги «Остров Сахалин» узнали историю японской гравюры
- 12:08 Вчера Южно-сахалинцев приглашают поучаствовать в неделе приемов граждан
- 11:15 Вчера В Невельском районе спортсмены отметили день благотворительности
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?