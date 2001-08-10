На «корсаковской» трассе полицейские изъяли у местного жителя наркотическое средство
Сотрудники дорожно-патрульной службы на автодороге «Южно-Сахалинск-Корсаков» остановили японскую иномарку. За рулем находился 59-летний житель областного центра.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, при проверке документов, мужчина начал заметно волноваться и сбивчиво отвечал на вопросы сотрудников полиции. Было принято решение осмотреть транспортное средство и самого гражданина.
В салоне авто на заднем коврике за пассажирским сиденьем стражи порядка обнаружили три сигареты с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное было изъято и направлено на исследование.
Согласно справке эксперта в изъятых у мужчины сигаретах находился табак, пропитанный наркотическим веществом растительного происхождения. Общая доля запрещенного к обороту средства составила 0, 75 грамма.
Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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