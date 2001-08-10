Спасатели продолжают поиск пропавших рыбаков
29 ноября в 14:13 в связи с улучшением погодных условий спасательный вертолет Ми-8 вылетел в район залива Мордвинова для проведения поисков двух пропавших мужчин. На борту вместе с экипажем три спасателя Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и инспектор ГИМС МЧС России по Сахалинской области.
Как ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, также на поиски пропавших рыбаков выдвинулись сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России из села Охотское и внештатные общественные инспекторы ГИМС. Осуществляется патрулирование береговой полосы на участке Лесное - мыс Свободный. В настоящее время ведется наблюдение за морем с двух точек (маяк Тонин и вышка туристической базы «Мальково») при помощи биноклей.
Вечером 27 ноября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что днем в Охотском море потерялись рыбаки. О пропаже людей сообщили их товарищи.
28 ноября спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России из села Охотское продолжили поиски рыбаков. В поисках принимали участие внештатные общественные инспекторы из села Лесное и туркомпании «Мальково». Была обследована береговая полоса Лесное - мыс Свободный. Пограничным катером осмотрена акватория Охотского моря. Кроме того в поисках был задействован траулер «Золото Колымы», который по расчетному курсу возможного дрейфа лодки и обратно обследовал акваторию 1440 км2. Поиски продолжались до темноты.
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