Должника-алиментщика из Тымовского района ждет 60 часов обязательных работ
Жителю Тымовского района, уклоняющемуся от уплаты алиментов, предстоит потрудиться на обязательных работах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
По решению суда мужчина обязан выплачивать 1/4 всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако всячески уклонялся от исполнения родительского долга, несмотря на все предупреждения судебного пристава о возможных последствиях.
При проверке имущественного положения должника установлено, что официально он нигде не работает и зарегистрированного на праве собственности имущества не имеет. Так как на прием в отдел судебных приставов сахалинец не являлся, представитель закона вынес постановление о его принудительном приводе. Однако, при выходе судебных приставов по месту жительства гражданина, последний вел себя вызывающе и всячески препятствовал осуществлению привода. Только после предупреждения о праве применения физической силы неплательщик одумался и проследовал с представителями закона в районный отдел. Несмотря на это, оказанное воспрепятствование обернулось для него составлением административного протокола по ст. 17.8 КоАП РФ.
В результате, в отношении доставленного в отдел судебных приставов нерадивого отца сотрудник ведомства составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев, рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ. Если тымовчанин продолжит игнорировать необходимость выплаты алиментов, ему грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Управление федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области призывает граждан добровольно и своевременно оплачивать алименты во избежание применения к ним крайних мер, в том числе привлечение к административной и уголовной ответственности.
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