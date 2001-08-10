В Аниве пьяный мужчина без права управления автомобилем попал в ДТП
23-летний водитель управляя автомобилем «Toyota Mark II», будучи уже лишенным права управления, находясь в состоянии опьянения, двигался в ночное время по ул. Пудова города Анивы в западном направлении. В районе дома № 57 мужчина не справился с управлением, допустил занос автомобиля, совершив съезд в кювет. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП 2 пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По данным ГИБДД, за последние 2 года водитель 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Из них, в январе 2016 года по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев и штраф 30000 рублей. В феврале и сентябре 2016 года по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, лишенным права управления, назначено наказание в феврале – 5 суток административного ареста, в сентябре – 7 суток. В декабре 2016 года привлечен по статье 264.1 УК РФ и лишен права управления транспортным средством на 36 месяцев.
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