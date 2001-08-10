На трассе «Южно-Сахалинск - Оха» задержали подозреваемого в перевозке гашиша в крупном размере
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Росси по Сахалинской области задержан 27-летний подозреваемый в незаконной перевозке наркотиков в крупном размере. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции узнали, что некий гражданин намеревается перевезти с материка на Сахалин партию гашиша. В областную столицу злоумышленник должен был прибыть воздушным путем. Полицейские выясняли, когда и из какого региона прилетит злоумышленник.
Добравшись до областной столицы, подозреваемый направился на север. В результате проведенной операции, автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, был задержан на автодороге «Южно-Сахалинск - Оха» силами сотрудников УКОН и полиции города Макарова.
При последовавшем досмотре, в рюкзаке подозреваемого были обнаружены две запечатанных банки кофе, в которых под фольгой находилось наркотическое вещество «гашиш», а также тюбик крема для обуви, заполненный смесью табака и гашишного масла.
Общая масса изъятых веществ составила почти 80 грамм, что является крупным размером.
В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:36 24 Ноября Сахалинец пытался вывезти в Японию больше 34 000 долларов
16:19 24 Ноября Два новых ратрака заработают на склонах «Горного воздуха» в этом сезоне
- 18:29 24 Ноября Директор ООО «Армсахстрой» попал под следствие за уклонение от уплаты налогов
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня В южно-сахалинском театре кукол поздравили заслуженного работника культуры
- 16:50 Вчера В Томаринском районе продолжают «расчищать» последствия метели
- 11:49 Вчера Всехоккайдский конкурс русского языка пройдёт в Саппоро
- 11:47 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет гала-концерт конкурса «Грани мастерства»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?