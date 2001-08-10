На трассе «Южно-Сахалинск - Оха» задержали подозреваемого в перевозке гашиша в крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Росси по Сахалинской области задержан 27-летний подозреваемый в незаконной перевозке наркотиков в крупном размере. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции узнали, что некий гражданин намеревается перевезти с материка на Сахалин партию гашиша. В областную столицу злоумышленник должен был прибыть воздушным путем. Полицейские выясняли, когда и из какого региона прилетит злоумышленник.

Добравшись до областной столицы, подозреваемый направился на север. В результате проведенной операции, автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, был задержан на автодороге «Южно-Сахалинск - Оха» силами сотрудников УКОН и полиции города Макарова.

При последовавшем досмотре, в рюкзаке подозреваемого были обнаружены две запечатанных банки кофе, в которых под фольгой находилось наркотическое вещество «гашиш», а также тюбик крема для обуви, заполненный смесью табака и гашишного масла.

Общая масса изъятых веществ составила почти 80 грамм, что является крупным размером.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере. Ведется следствие.