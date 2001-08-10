Полицейские задержали жителя Холмска за избиение жены
В полицию Холмска поступило сообщение от медсестры одной из больниц райцентра. Она рассказала оперативникам, что в хирургическое отделение поступила 39-летняя женщина с открытыми переломами лицевого черепа, гайморовой пазухи и другими телесными повреждениями.
В течение суток сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и напавшего на женщину гражданина. Им оказался супруг потерпевшей – 36-летний местный житель. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Как выяснили оперативники, вечером 26 ноября между потерпевшей и ее мужем вспыхнула ссора, которая начала быстро перерастать в конфликт. Тогда мужчина, имея физическое превосходство, нанес женщине не менее трех ударов кулаками в область головы, чем причинил вышеуказанные повреждения лица и головы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый дал признательные показания. У него взято обязательство о явке.
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