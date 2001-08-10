Полицейские Охи раскрыли хищение ювелирных изделий
Ранее в отдел полиции Охи с заявлением обратилась 36-летняя местная жительница, у которой были похищены ювелирные изделия на сумму свыше 30 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Из беседы с заявительницей сотрудники полиции узнали, что ранее к ней в гости приходила знакомая – местная жительница 2000 года рождения, а спустя некоторое время заявительница не досчиталась своих украшений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленницы. Причастность подозреваемой подтвердилась и при работе следственно-оперативной группы – с места, где хранились украденные изделия, были изъяты следы пальцев рук указанной гражданки.
Золотые изделия были обнаружены и изъяты в полном объеме. В скором времени похищенное будет передано законной владелице.
Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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