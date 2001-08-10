Полицейские областного центра раскрыли кражу выручки
В отдел полиции Южно-Сахалинска обратилась сотрудница одного из местных салонов красоты. Она сообщила, что при проведении ревизии в кассе была выявлена недостача в размере 18 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Для установления обстоятельства кражи сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в самом салоне и на входе. Камеры запечатлели, что деньги из кассы взяла одна из сотрудниц заведения – 20-летняя местная жительница. Дождавшись, когда посетители ушли, а коллеги были заняты делами, она вытащила из кассы купюры и покинула зал. Как оказалось, на работу подозреваемая больше не приходила и не отвечала на звонки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленницы и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Подозреваемая дала признательные показания и заявила, что потратила похищенные средства на личные нужды. В ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
15:24 27 Ноября На Сахалине сохранятся все меры социальной поддержки
17:12 30 Ноября МЧС разыскивает юных любителей квестов
15:18 27 Ноября Госавтоинспекторы области поздравили женщин - водителей с днем матери
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 3 Ноября Жителя Корсаковского района будут судить за побои приставу
- 16:20 3 Ноября Чемпионат WorldSkills задействует аэродром Пушистый под Корсаковом
Выбор редакции
- 15:20 Вчера В Южно-Сахалинске отметили Международный день инвалидов
- 14:55 Вчера Холмчанам неприятно ходить по надземкам города
- 14:42 Вчера В Холмске обсудили муниципальный бюджет
- 14:31 Вчера Воины мотострелковой бригады вышли на митинг
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?