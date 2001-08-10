Полицейские областного центра раскрыли кражу выручки

В отдел полиции Южно-Сахалинска обратилась сотрудница одного из местных салонов красоты. Она сообщила, что при проведении ревизии в кассе была выявлена недостача в размере 18 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Для установления обстоятельства кражи сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в самом салоне и на входе. Камеры запечатлели, что деньги из кассы взяла одна из сотрудниц заведения – 20-летняя местная жительница. Дождавшись, когда посетители ушли, а коллеги были заняты делами, она вытащила из кассы купюры и покинула зал. Как оказалось, на работу подозреваемая больше не приходила и не отвечала на звонки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленницы и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемая дала признательные показания и заявила, что потратила похищенные средства на личные нужды. В ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.