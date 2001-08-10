В Смирных полицейские изъяли марихуану у местного жителя

Сотрудниками полиции Смирных был задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

При досмотре подозреваемого в кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли два пакета с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Изъятое было направлено на исследование. Эксперт дал заключение, что данное вещество является наркотиком канабисной группы - марихуаной. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила 34,2 грамма.

Подозреваемый дал признательные показания. Известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в значительном размере.