Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2017
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11:33, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В областном центре сбили девушку

38-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota land cruiser Prado», двигался по улице Железнодорожной областного центра в северном направлении. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В районе дома № 85, совершил наезд на 17-летнего девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения.

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