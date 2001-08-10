Полицейские Южно-Курильска обнаружили у местного жителя гашишное масло
Сотрудники уголовного розыска полиции города Южно-Курильска задержали 33-летнего местный жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее полицейским поступила информация, что указанный гражданин хранит дома запрещенные к обороту вещества.
При осмотре квартиры подозреваемого, в ванной комнате обнаружили и изъяли бумажный сверток темного цвета с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.
Исследование подтвердило, что изъятое вещество является гашишным маслом, общая масса которого составила 2,71 грамма, что является значительным размером.
Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 228 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в значительном размере.
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