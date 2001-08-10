Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2017
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12:28, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейские Южно-Курильска обнаружили у местного жителя гашишное масло

Сотрудники уголовного розыска  полиции города Южно-Курильска задержали 33-летнего местный жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее полицейским поступила информация, что указанный гражданин хранит дома запрещенные к обороту вещества.

При осмотре квартиры подозреваемого, в ванной комнате обнаружили и изъяли бумажный сверток темного цвета с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

Исследование подтвердило, что изъятое вещество является гашишным маслом, общая масса которого составила 2,71 грамма, что является значительным размером.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 228 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в значительном размере.

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