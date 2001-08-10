В аварии на сахалинской трассе пострадали люди

Столкновение на автодороге «Южно-Сахалинск – Холмск» обернулось 6 пострадавшими. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 68-летний водитель, управляя автомобилем «Suzuki eskudo», двигался по трассе. На 65 километре, по предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Toyota corolla filder».

В результате ДТП водитель автомобиля «Suzuki eskudo» и 3 его пассажира, а также 2 пассажира автомобиля «Toyota corolla filder» получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.