58,93|69,71|62,61
09:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В аварии на сахалинской трассе пострадали люди
Столкновение на автодороге «Южно-Сахалинск – Холмск» обернулось 6 пострадавшими. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 68-летний водитель, управляя автомобилем «Suzuki eskudo», двигался по трассе. На 65 километре, по предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Toyota corolla filder».
В результате ДТП водитель автомобиля «Suzuki eskudo» и 3 его пассажира, а также 2 пассажира автомобиля «Toyota corolla filder» получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:12 30 Ноября МЧС разыскивает юных любителей квестов
15:49 1 Декабря В Корсакове открылась школа бокса
14:59 1 Декабря С 8 по 11 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии
- 18:59 1 Декабря Владимир Путин предложил поддержку сахалинским семьям
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 7 Ноября В Чехов-центре будет назначен новый директор
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
Выбор редакции
- 18:52 Вчера Мечта споттера или Токио за три дня
- 17:52 Вчера Юные южносахалинцы «спасли» космонавта
- 14:08 Вчера Полицейские изъяли у анивчанина гашишное масло
- 13:14 Вчера Спецтехника приступила к расчистке Южно-Сахалинска
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?