Полицейские изъяли у анивчанина гашишное масло
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали 29-летнего жителя Анивского района, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМД России по Сахалинской области, при личном досмотре указанного гражданина оперативники обнаружили и изъяли шприц и газетный сверток с веществом зеленого цвета. Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального Управления МВД.
Согласно заключению эксперта, находившееся в шприце вещество является гашишным маслом, массой 1,26 грамма. В свертке находилась смесь табака и гашишного масла массой 1,06 грамма.
Во время осмотра автомобиля подозреваемого, также обнаружили и изъли полимерный пакет с наслоениями вещества зеленого цвета. Как показали результаты исследования, оно также является гашишным маслом массой 0,44 грамма.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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