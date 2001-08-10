Полицейские изъяли у анивчанина гашишное масло

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали 29-летнего жителя Анивского района, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМД России по Сахалинской области, при личном досмотре указанного гражданина оперативники обнаружили и изъяли шприц и газетный сверток с веществом зеленого цвета. Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального Управления МВД.

Согласно заключению эксперта, находившееся в шприце вещество является гашишным маслом, массой 1,26 грамма. В свертке находилась смесь табака и гашишного масла массой 1,06 грамма.

Во время осмотра автомобиля подозреваемого, также обнаружили и изъли полимерный пакет с наслоениями вещества зеленого цвета. Как показали результаты исследования, оно также является гашишным маслом массой 0,44 грамма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.