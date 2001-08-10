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10:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В областном центре сбили подростка
В Южно-Сахалинске пострадал подросток. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 45-летний водитель, управляя автомобилем «Тoyota land cruiser», двигался по улице Советской в южном направлении.
В районе дома №1 он совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.
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