В областном центре сбили подростка

В Южно-Сахалинске пострадал подросток. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 45-летний водитель, управляя автомобилем «Тoyota land cruiser», двигался по улице Советской в южном направлении.

В районе дома №1 он совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.