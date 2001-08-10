Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2017
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13:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У жителя Северо-Курильска полицейские изъяли боеприпасы

Сотрудники северо-курильской полиции задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Ранее оперативники выясняли, что указанный гражданин хранит запрещенные к свободному обороту предметы у себя дома. При осмотре его квартиры сотрудник полиции обнаружил в комнате на столе 4 боевых патрона калибра 5.45 мм к автомату Калашникова. В одном из шкафов стражи порядка нашли еще 9 патронов калибра 5.6 мм.

Обнаруженное изъяли и направили на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У гражданина взято обязательство о явке.

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