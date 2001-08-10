В Холмске задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники полиции Холмска задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

По версии оперативников, злоумышленник сбывал наркотическую смесь, содержащую в своем составе метилэфидрон, заинтересованным лицам. На данный момент сотрудниками полиции установлена причастность злоумышленника к трем фактам сбыта запрещенных к обороту веществ.

Также известно, что подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Максимальное наказание, предусмотренного данной статьей – лишение свободы сроком до 8 лет.