Полиция Ноглик задержала подозреваемого в краже из банкомата

С заявлением о краже обратилась 52-летняя местная жительница Ноглик. Она рассказала, что у нее были похищены 5 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Как оказалось, ранее потерпевшая воспользовалась банкоматом, чтобы снять деньги с карты. Обналичив необходимую сумму, женщина по неосторожности оставила в купюроприемнике часть денежных средств и вышла, а когда вернулась, денег уже не было.

Сотрудники полиции оперативно установили гражданина, взявшего деньги заявительницы и доставили в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 27-летний житель райцентра. Подозреваемый зашел следом за заявительницей и, увидев оставленные наличные, решил присвоить их себе. Полученные незаконным путем средства он хотел потратить по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.