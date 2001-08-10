Южносахалинцы пытались украсть пустой кассовый аппарат

Ранее в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратилась работница одного из кафе областного центра. Ночью в заведение проникли неизвестные и похитили кассовый аппарат.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, подозреваемых в данном деянии установили и задержали для дальнейшего разбирательства. Злоумышленниками оказались двое местных жителей 1988 и 2000 года рождения.

Как установили оперативники, подозреваемые выяснили, что помещение кафе не оборудовано системой сигнализации, разбили окно и проникли внутрь. Затем злоумышленники похитили кассовый аппарат, полагая, что в нем будет лежать выручка и скрылись. Однако, к неудаче злоумышленников, аппарат был пуст – все деньги были извлечены сотрудниками после рабочей смены.

Похищенное обнаружено и изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемых, давших признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.