Против судебного пристава Смирных возбуждено уголовное дело

На основании материалов, направленных в правоохранительные органы, в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, подозреваемого в хищении денежных средств, возбуждено уголовное дело.

В ноябре текущего года на основании информации, поступившей от начальника отдела СП по Смирныховскому району о противоправной деятельности судебного пристава-исполнителя, сотрудниками УФССП России по Сахалинской области была проведена проверка. Как предварительно установлено, гражданка К., работая в должности судебного пристава-исполнителя районного отдела ведомства, принимая от должников денежные средства, предназначенные для погашения задолженности, не вносила их в полном объеме на депозитный счет отдела для дальнейшего перечисления взыскателям. Материалы проверки были переданы в УМВД России по Сахалинской области, а впоследствии в СУ Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении Федеральной службы судебных приставов, выявление и пресечение незаконных действий их работников – одно из важнейших направлений деятельности ведомства, от которого напрямую зависит качество исполнения судебных актов и иных исполнительных документов. Так, жительнице Смирныховского района грозит уголовная отвественность за использование служебного положения в корысных целях.

По результатам проведенной управлением служебной проверки в отношении судебного пристава принято решение освободить ее от занимаемой должности в связи с утратой доверия к гражданскому служащему.

В отношении сахалинки возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». В настоящее время ведется следствие.

Напоминаем, что в УФССП России по Сахалинской области круглосуточно работает «Телефон доверия», по которому сахалинцы и курильчане могут лично сообщить о фактах коррупции и других противоправных действиях судебных приставов. «Телефон доверия» УФССП России по Сахалинской области – 8 (4242) 72-29-78.