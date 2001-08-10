Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2017
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Южносахалинцев призывают не тянуть с договорами на техобслуживание газового оборудования
10:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В областном центре вновь сбили подростка

В Южно-Сахалинске в результате ДТП пострадал подросток. В утреннее время 38-летний водитель, управляя автомобилем «Тoyota harrier», двигался по улице Ленина, в южном направлении.

Как ТИА «Острова» сообщили в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, в районе дома № 154, он совершил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

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