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10:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В областном центре вновь сбили подростка
В Южно-Сахалинске в результате ДТП пострадал подросток. В утреннее время 38-летний водитель, управляя автомобилем «Тoyota harrier», двигался по улице Ленина, в южном направлении.
Как ТИА «Острова» сообщили в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, в районе дома № 154, он совершил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
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