В областном центре вновь сбили подростка

В Южно-Сахалинске в результате ДТП пострадал подросток. В утреннее время 38-летний водитель, управляя автомобилем «Тoyota harrier», двигался по улице Ленина, в южном направлении.

Как ТИА «Острова» сообщили в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, в районе дома № 154, он совершил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.