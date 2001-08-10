Сотрудники дорожной полиции Корсакова изъяли поддельное водительское удостоверение
На дороге «Южно - Сахалинск - Корсаков» был остановлен автомобиль марки «Toyota Mark II» дорожной полицией Корсакова. Транспортным средством управлял 22-летний гражданин, житель c.Озерское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России.
При проверке документов сотрудники ГИБДД установили, что предъявленное водительское удостоверение имеет явные признаки подделки. Проверив водительское удостоверение по базе данных ГИБДД выяснилось, что бланк водительского удостоверения нигде не числится.
Для дальнейшего разбирательства водитель был передан следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка.
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