Подозреваемый в незаконном хранении гашишного масла задержан в областном центре

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при личном досмотре 38-летнего жителя областного центра обнаружили полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, согласно заключению эксперта, данным веществом оказалось наркосодержащим средством - смесью гашишного масла с табаком общей массой 6,10 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 288 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ – основания задержания подозреваемого.