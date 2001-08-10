Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2017
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13:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подозреваемый в незаконном хранении гашишного масла задержан в областном центре

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при личном досмотре 38-летнего жителя областного центра обнаружили полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, согласно заключению эксперта, данным веществом оказалось наркосодержащим средством -  смесью гашишного масла с табаком общей массой 6,10 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 288 Уголовного кодекса Российской Федерации -  незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ – основания задержания подозреваемого.

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