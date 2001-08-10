Подозреваемый в незаконном хранении гашишного масла задержан в областном центре
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при личном досмотре 38-летнего жителя областного центра обнаружили полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, согласно заключению эксперта, данным веществом оказалось наркосодержащим средством - смесью гашишного масла с табаком общей массой 6,10 грамма.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 288 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ – основания задержания подозреваемого.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
12:19 5 Декабря Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
17:51 10 Ноября В выходные на Сахалине ожидается штормовая погода
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?