Сотрудники южно-сахалинской полиции ликвидировали подпольное казино

Сотрудники южно-сахалинского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России пресекли деятельность подпольного игорного заведения. Правоохранители также задержали одного из подозреваемых в непосредственной организации незаконного бизнеса.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативники установили, что нелегальное заведение располагается в одной из квартир по улице Комсомольской областного центра. Сами игры проводились с помощью компьютеров со специальным программным обеспечением через интернет. Владельцы соблюдали конспирацию: клуб работал преимущественно в ночное время суток, а попасть в него можно было только проведенным клиентам.

На момент проверки в заведении находились посетители и администратор. В результате операции, проведенной при поддержке бойцов регионального отделения Росгвардии, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 компьютеров и другую оргтехнику, предназначенную для осуществления незаконной игорной деятельности, денежные средства и мобильные телефоны и документы, имеющие доказательственное значение.

По представленным материалам возбуждено уголовное дело.