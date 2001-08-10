Сотрудники южно-сахалинской полиции ликвидировали подпольное казино
Сотрудники южно-сахалинского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России пресекли деятельность подпольного игорного заведения. Правоохранители также задержали одного из подозреваемых в непосредственной организации незаконного бизнеса.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативники установили, что нелегальное заведение располагается в одной из квартир по улице Комсомольской областного центра. Сами игры проводились с помощью компьютеров со специальным программным обеспечением через интернет. Владельцы соблюдали конспирацию: клуб работал преимущественно в ночное время суток, а попасть в него можно было только проведенным клиентам.
На момент проверки в заведении находились посетители и администратор. В результате операции, проведенной при поддержке бойцов регионального отделения Росгвардии, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 компьютеров и другую оргтехнику, предназначенную для осуществления незаконной игорной деятельности, денежные средства и мобильные телефоны и документы, имеющие доказательственное значение.
По представленным материалам возбуждено уголовное дело.
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