В областном центре погибла женщина

В Южно-Сахалинске на проезжей части погибла женщина. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, 51-летний водитель, управляя автомобилем «Honda HR-V», двигался по проспекту Мира, в северном направлении. В районе дома 5/4 совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, с запада на восток.

В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия. Была одета в одежду темных тонов без использования светоотражающих элементов. По факту ДТП проводится проверка.