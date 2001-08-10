Тихоокеанское
информационное агентство
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10:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В областном центре погибла женщина

В Южно-Сахалинске на проезжей части погибла женщина. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России,  51-летний водитель, управляя автомобилем «Honda HR-V», двигался по проспекту Мира, в северном направлении. В районе дома 5/4 совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, с запада на восток.

В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия. Была одета в одежду темных тонов без использования светоотражающих элементов. По факту ДТП проводится проверка.

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