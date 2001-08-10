В Аниве распитие спиртного обернулось неудачным угоном
В анивский отдел полиции обратился 27-летний местный житель, который сообщил, что ранее у него был угнан автомобиль стоимостью 650 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
На место хищения транспортного средства выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место угона, опросили местных жителей и в скором времени установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель райцентра.
Как оказалось, владелец машины и злоумышленник являются приятелями и в вечер угона вместе распивали спиртные напитки. Когда заявитель уснул, подозреваемый вытащил из его кармана ключи от машины.
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