Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2017
Сегодня 11:02
59,23|69,80|63,05
У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
14:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Аниве распитие спиртного обернулось неудачным угоном

В анивский отдел полиции обратился 27-летний местный житель, который  сообщил, что ранее у него был угнан автомобиль стоимостью 650 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

На место хищения транспортного средства выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место угона, опросили местных жителей и в скором времени установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель райцентра.

Как оказалось, владелец машины и злоумышленник являются приятелями и в вечер угона вместе распивали спиртные напитки. Когда заявитель уснул, подозреваемый вытащил из его кармана ключи от машины.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?