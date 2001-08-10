Нетрезвый южносахалинец пытался скрыться от погони
Сотрудники дорожно-патрульной службы на 27 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск» заметили внедорожник японского производства, «вилявший» по дороге. На требование об остановке водитель не отреагировал, а наоборот увеличил скорость и попытался скрыться от экипажа полиции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Стражи порядка начали преследование автомобиля, незамедлительно сообщив дежурным экипажам номер и приметы указанного транспортного средства.
В скором времени машину блокировали, а водителя задержали. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Дальнейшая проверка по базе данных показала, что молодой человек – житель Южно-Сахалинска 1992 года рождения – уже неоднократно задерживался сотрудниками полиции и привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ранее он был судим за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Решением суда он был лишен водительских прав сроком на 36 месяцев.
Однако, несмотря на угрозу повторного уголовного преследования, злоумышленник снова сел за руль после употребления спиртного.
Отделом дознания анивского отделения МВД России по в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса России. На этот раз подозреваемому грозит два года лишения свободы.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
12:19 5 Декабря Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
11:10 6 Декабря Две квартиры в новостройках Новоалександровска посетили с инспекцией
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня В Южно-Сахалинск приедут футбольные команды дальневосточного региона
- 17:36 Вчера Два островных спортсмена вошли в ТОП-12 лучших танцевальных пар мира
- 17:03 Вчера В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат по бадминтону
- 15:59 Вчера В ногликском турнире по вольной борьбе поучаствовало более 160 спортсменов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?