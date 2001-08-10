Нетрезвый южносахалинец пытался скрыться от погони

Сотрудники дорожно-патрульной службы на 27 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск» заметили внедорожник японского производства, «вилявший» по дороге. На требование об остановке водитель не отреагировал, а наоборот увеличил скорость и попытался скрыться от экипажа полиции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Стражи порядка начали преследование автомобиля, незамедлительно сообщив дежурным экипажам номер и приметы указанного транспортного средства.

В скором времени машину блокировали, а водителя задержали. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что молодой человек – житель Южно-Сахалинска 1992 года рождения – уже неоднократно задерживался сотрудниками полиции и привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ранее он был судим за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Решением суда он был лишен водительских прав сроком на 36 месяцев.

Однако, несмотря на угрозу повторного уголовного преследования, злоумышленник снова сел за руль после употребления спиртного.

Отделом дознания анивского отделения МВД России по в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса России. На этот раз подозреваемому грозит два года лишения свободы.