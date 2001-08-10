В Долинске девушка украла шубу
В дежурную часть полиции Долинска обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что у нее похитили шубу стоимостью 50 тысяч рублей. Дорогостоящая вещь была похищена из гардероба одного из местных заведений, куда заявительница пришла отдохнуть. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в кафе, и по горячим следам установили личность злоумышленницы – ей оказалась 18-летняя жительница райцентра. Гражданку оперативно задержали и доставлили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как оказалось, подозреваемая находилась в одном заведении с потерпевшей. Увидев в гардеробе меховое изделие, она решила присвоить его себе. Дождавшись, когда охранник покинет помещение, злоумышленница взяла чужую шубу и быстро вышла из заведения. Похищенное изъяли и вскоре передадут законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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