Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2017
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10:38, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове неизвестный сбил девушку и скрылся

В Корсакове водитель скрылся с места ДТП. В первой половине дня неизвестный водитель, управляя автомобилем «Honda Fit», двигался по ул. Советской. В районе дома № 47, он совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего с места ДТП скрылся.

Девушка в результате ДТП получила телесные повреждения.

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