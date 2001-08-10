Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2017
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20:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейского подозревают в изнасиловании подростка

Полицейского подозревают в изнасиловании подростка

Сотрудники собственной безопасности сахалинского управления МВД России совместно с региональным УФСБ, задержали работника макаровского отделения полиции, подозреваемого в совершении преступления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Правоохранители предварительно установили, что в январе 2016 года полицейский изнасиловал девушку, не достигшую 16-летнего возраста.

Возбуждено уголовное дело, назначена служебная проверка.

В случае установления вины данного сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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