Тихоокеанское
информационное агентство
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09:44, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили из МВД

Сотрудника полиции, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, уволили из органов внутренних дел.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, по результатам служебной проверки его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.  

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