Прокуратура обязала власти Анивы устранить неполадки на дороге
Анивская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Автомобильная дорога «Петропавловское - Воскресенское - Анива - Соловьевка по ул. Центральная до с. Петропавловское» не соответствовала четвертой технической категории.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, на дороге не были установлены опоры искусственного освещения, в связи с чем, исключалась возможность открытия соответствующего автобусного маршрута.
В связи с этим, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Анивы обязанности привести автомобильную дорогу по ул. Центральная в с. Петропавловское в соответствие с четвертой технической категорией дороги, в связи с осуществлением регулярного автобусного сообщения, и установить опоры искусственного освещения в соответствии с требованиями ГОСТа.
Решением Анивского районного суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Вместе с тем, городская администрация, не согласившись с судебным решением, обжаловала его в апелляционном порядке.
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