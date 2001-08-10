Прокуратура обязала власти Анивы устранить неполадки на дороге

Анивская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Автомобильная дорога «Петропавловское - Воскресенское - Анива - Соловьевка по ул. Центральная до с. Петропавловское» не соответствовала четвертой технической категории.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, на дороге не были установлены опоры искусственного освещения, в связи с чем, исключалась возможность открытия соответствующего автобусного маршрута.

В связи с этим, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Анивы обязанности привести автомобильную дорогу по ул. Центральная в с. Петропавловское в соответствие с четвертой технической категорией дороги, в связи с осуществлением регулярного автобусного сообщения, и установить опоры искусственного освещения в соответствии с требованиями ГОСТа.

Решением Анивского районного суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Вместе с тем, городская администрация, не согласившись с судебным решением, обжаловала его в апелляционном порядке.