Южносахалинец решил присвоить чужое авто в счет долга
Ранее в южно-сахалинское отделение полиции обратился 25-летний житель областного центра. Ночью у заявителя со двора дома был угнан автомобиль.
В ходе разбирательства в обстоятельствах кражи, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 23-летнего местного жителя.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее потерпевший занял деньги у одного своего знакомого. Мужчина не смог отдать нужную сумму, после чего подозреваемый решил «восстановить справедливость» по-своему - кражей авто.
Дождавшись темного времени суток, злоумышленник при помощи подручных инструментов взломал замок машины и проник в салон. После чего похитил автомобиль, который намеревался продать, либо использовать для личных нужд.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину.
Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу.
Также сотрудникам уголовного розыска было установлено не менее пяти аналогичных эпизодов так называемого «выбивания долгов», к которым причастен подозреваемый. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику инкриминируются кражи и грабеж. Ведется следствие.
Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:44 Сегодня Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили из МВД
- 11:45 Сегодня Прокуратура обязала власти Анивы устранить неполадки на дороге
- 09:22 Сегодня Дорожные службы призывают автомобилистов к бдительности на трассах
- 11:37 Сегодня Книга «Остров Сахалин» повторила путешествие автора наоборот
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
11:10 6 Декабря Две квартиры в новостройках Новоалександровска посетили с инспекцией
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
Выбор редакции
- 16:24 Сегодня Сергей Надсадин остался недоволен качеством расчистки дворов
- 16:13 Сегодня В пяти районах острова могут сойти лавины
- 14:25 Сегодня Проект «Я живу на островах» получил награду
- 14:16 Сегодня Тренер волейбольной команды «Сахалин» покинул свой пост
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?