Южносахалинец решил присвоить чужое авто в счет долга

Ранее в южно-сахалинское отделение полиции обратился 25-летний житель областного центра. Ночью у заявителя со двора дома был угнан автомобиль.

В ходе разбирательства в обстоятельствах кражи, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 23-летнего местного жителя.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее потерпевший занял деньги у одного своего знакомого. Мужчина не смог отдать нужную сумму, после чего подозреваемый решил «восстановить справедливость» по-своему - кражей авто.

Дождавшись темного времени суток, злоумышленник при помощи подручных инструментов взломал замок машины и проник в салон. После чего похитил автомобиль, который намеревался продать, либо использовать для личных нужд.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину.

Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу.

Также сотрудникам уголовного розыска было установлено не менее пяти аналогичных эпизодов так называемого «выбивания долгов», к которым причастен подозреваемый. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику инкриминируются кражи и грабеж. Ведется следствие.

Подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого.