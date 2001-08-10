Тихоокеанское
информационное агентство
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10:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили женщину

В Южно-Сахалинске 49 – летний  водитель автомобиля «Мitsubishi L200» сбил женщину. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, мужчина двигался в южном направлении по улице Ленина. В районе дома № 69/6, совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть в условиях метели вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. 

В результате ДТП 69 -  летняя женщина получила телесные повреждения. Пешеход была одета в одежду тёмных тонов без светоотражающих элементов.

Водитель автомобиля «Мitsubishi L200» ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данному факту проводится проверка.

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