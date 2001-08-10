В Поронайске мужчина попросил знакомого забрать посылку с наркотиком
Поронайский городской суд осудил 41-летнего жителя республики Бурятия. За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере ранее судимому гражданину был вынесен обвинительный приговор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Правоохранители установили, что весной 2017 года подсудимый, достоверно зная, что свободный оборот наркотических средств запрещен действующим законодательством, обнаружил на земле бумажный сверток со смесью измельченных частей табака и наркотического средства масло каннабис.
Убедившись, что данная смесь является наркотическим средством он забрал ее себе, то есть незаконно приобрел наркотическое средство массой 1,42 грамма, что является значительным размером. Запрещенное к обороту вещество гражданин хранил при себе для личного употребления до момента его задержания сотрудниками полиции.
Он же, зимой 2017 года, действуя умышленно, позвонил неустановленному судом лицу, находящемуся на территории республики Бурятия, и обратился с просьбой выслать для него наркотические средства – гашишное масло и смесь измельченных частей табака масла каннабиса.
Получив от неустановленного судом лица согласие выслать наркотические средства посылкой, не ставя в известность о своих преступных намерениях, подсудимый обратился к знакомому (гражданину К.) с просьбой оказать ему помощь в получении посылки. После того, как К. дал разрешение и согласие использовать свои данные и адрес по месту жительства для отправки посылки, обвиняемому была отправлена посылка с наркотическим средством.
После этого, К., не зная о том, что в посылке находится наркотик, получил ее на почте, чтобы передать подсудимому. Однако подсудимый не смог довести свои преступные намерения до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, а указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
Подсудимый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. В ходе судебного производства давал правдивые показания и оказал активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Решением суда он приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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