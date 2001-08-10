Электроинструментов на 200 тысяч рублей украли в Корсакове

Ранее в корсаковскую дежурную часть обратился представитель одной из местных коммерческих компаний. Он рассказал, что из складского контейнера фирмы были похищены электроинструменты на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый знал, где хранится ценное имущество, поскольку ранее пытался устроиться на эту фирму. За помощью в совершении кражи он обратился к своему знакомому, имевшему грузовой автомобиль. При этом злоумышленник сообщил товарищу, что это его инструменты, которые надо перевести в другое место.

Дождавшись темного времени суток, злоумышленник проник на частную территорию. Найдя нужный контейнер, он взломал замок при помощи подручных инструментов. Затем в несколько заходов вынес имущество, погрузил его и уехал в областной центр, где продал похищенное по значительно заниженной стоимости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый вину свою признал и в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.