На Курилах спасатели эвакуировали с морского судна матроса
На Курилах спасатели эвакуировали с морского судна матроса, нуждавшегося в медицинской помощи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Операция по эвакуации пострадавшего с грузового судна в Охотском море проходила в ночное время.
- По предварительной информации, которая к нам поступила, квалифицированная медицинская помощь требовалась одному из членов экипажа судна, - рассказал Александр Петров, начальник Курильского поисково-спасательного подразделения Сахалинского филиала ДВРПСО (дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда) МЧС России. – С портовой службой был решен вопрос о выдвижении спасателей на катере в море, где на рейд встало судно. Погодные условия и темное время суток осложняли движение. Тем не менее, пострадавший был благополучно эвакуирован.
К 23.30 (сах) спасатели доставили матроса на берег в районе поселка Рейдово (остров Итуруп), передали специалистам «скорой помощи». Мужчину транспортировали в Курильскую центральную больницу.
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