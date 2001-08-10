Женщина погибла под колесами автобуса

На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» автобус «Hyundai aero town» сбил женщину. Как сообщили ТИА «Острова» управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 54 – летний водитель автобуса «Hyundai aero town», двигался в южном направлении по дороге «Южно – Сахалинск – Оха». На 40 км, он совершил наезд на пешехода, которая находилась на проезжей части дороги без цели перехода на другую сторону.

В результате ДТП 45 - летняя женщина скончалась в ГБУЗ «Долинская ЦРБ».

Пешеход была одета в одежду тёмных тонов без светоотражающих элементов.

Водитель автомобиля «Hyundai aero town» ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данному факту проводится проверка.