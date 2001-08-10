В Охе у мужчины изъяли наркотики и патроны

Полицейские города Оха установили, что 43-летний местный житель незаконно хранит у себя наркотические средства и патронов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Проверяя информацию, полученную оперативным путем, сотрудники уголовного розыска произвели осмотр квартиры подозреваемого. В одной из комнат стражи порядка обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, а также предметы для изготовления наркосодержащих средств кустарным способом.

Кроме этого, при дальнейшем осмотре жилища, полицейские обнаружили два патрона от нарезного оружия неизвестного калибра.

Найденный наркотик, оборудование для его приготовления и патроны отправлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.