Южно-сахалинские полицейские задержали подозреваемого в краже выручки магазина

Ранее в южно-сахалинское отделение полиции обратилась 48-летняя владелица одного из продуктовых магазинов, расположенного в поселке Санаторное. Женщина рассказала, что неизвестным похищена выручка в размере 40 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

На место кражи прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка обнаружили и изъяли для исследования следы пальцев рук и, проведя другие необходимые мероприятия, изобличили в хищении ранее судимого 29-летнего местного жителя.

Как оказалось, подозреваемый, находясь в вышеуказанном магазине, дождался момента, когда продавец отвлечется на других посетителей. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник похитил выручку и скрылся. Похищенные денежные средства он потратил по личному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.