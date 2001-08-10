Спасатели самолетом доставили новорожденного ребенка из Охи в Южно-Сахалинск
Сегодня, 15 декабря, в 09.16 по сахалинскому времени, из аэропорта Хабаровска вылетел спасательный самолет Ан-74. Экипажу предстояло транспортировать новорожденного ребенка из Охи в Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи.
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в 15.15 самолет поднялся в воздух с новорожденным ребенком на борту и направился из Охи в областной центр, где в 16.52 совершил посадку. Малыш был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете до аэропорта Южно-Сахалинска новорожденного ребенка сопровождала бригада реаниматологов «Сахалинской областной клинической больницы».
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