Охинские полицейские изъяли более 500 грамм наркотиков и боевые патроны
Сотрудники сахалинского управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России совместно с уголовным розыском охинской полиции установили двоих подозреваемых в сбыте наркотических средств.
Как выяснили сотрудники полиции, основным сбытчиком наркотических средств был 39-летний охинец, который передавал наркотик 28-летней сахалинке для реализации. Оперативники задокументировали, как указанная гражданка сбыла 34-летнему местному жителю гашишное масло массой 0,62 грамм.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, во время квартирного обыска подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли части наркосодержащих растений рода «конопля» общей массой 563 грамма. Кроме того, на кухне были обнаружены и изъяты патроны калибра 5,6 мм в количестве 105 штук без маркировки. Согласно заключению эксперта, они пригодны для стрельбы.
При обследовании квартиры, в которой проживает вторая подозреваемая, были обнаружены и изъяты различные предметы посуды, содержащие следы наркотических веществ. Согласно справке эксперта, данные вещества являются гашишным маслом общей массой 8,12 грамм и смесью измельченных частей табака с таким же наркотиком общей массой в 2,57 грамм.
По вышеописанным фактам в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статями 228, 228.1 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня Сахалинские школьники узнали о пользе «белой» зарплаты
- 09:21 Сегодня 4,3 млн рублей потратили на реконструкцию ЛЭП
11:48 Сегодня Пострадавшим в пожаре южно-сахалинцам окажут помощь
- 09:24 Сегодня Заместитель генпрокурора России провел совещание в областном центре
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
16:47 14 Декабря В будущем году жители Сахалина снова смогут экономить на полетах в Москву
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?