Охинские полицейские изъяли более 500 грамм наркотиков и боевые патроны

Сотрудники сахалинского управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России совместно с уголовным розыском охинской полиции установили двоих подозреваемых в сбыте наркотических средств.

Как выяснили сотрудники полиции, основным сбытчиком наркотических средств был 39-летний охинец, который передавал наркотик 28-летней сахалинке для реализации. Оперативники задокументировали, как указанная гражданка сбыла 34-летнему местному жителю гашишное масло массой 0,62 грамм.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, во время квартирного обыска подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли части наркосодержащих растений рода «конопля» общей массой 563 грамма. Кроме того, на кухне были обнаружены и изъяты патроны калибра 5,6 мм в количестве 105 штук без маркировки. Согласно заключению эксперта, они пригодны для стрельбы.

При обследовании квартиры, в которой проживает вторая подозреваемая, были обнаружены и изъяты различные предметы посуды, содержащие следы наркотических веществ. Согласно справке эксперта, данные вещества являются гашишным маслом общей массой 8,12 грамм и смесью измельченных частей табака с таким же наркотиком общей массой в 2,57 грамм.

По вышеописанным фактам в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статями 228, 228.1 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.