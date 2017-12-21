В Быкове у мужчины изъяли более 60 грамм конопли
Сотрудники долинской полиции задержали раннее судимого 52-летнего жителя села Быков, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Сахалинской области.
Установили, что злоумышленник хранил в своей квартире вещество, запрещенное к обороту. При дальнейшем осмотре его жилища обнаружили и изъяли пакет с материалом растительного происхождения, бумажный сверток с семенами, а также предметы для приготовления наркотических средств.
Экспертиза подтвердила, что найденное вещество является наркотиком, а именно марихуаной. Общая масса изъятого составила 68,2 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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