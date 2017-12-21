Тихоокеанское
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17:11, 21.12.17 | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Кунашире пришлось застрелить медведя

На Кунашире пришлось застрелить медведя

Еще одного потенциально опасного медведя пришлось застрелить 19 декабря на мысе Ловцова, остров Кунашир. Четырехгодовалый медведь проник на территорию жилых строений маяка и представлял реальную угрозу жизни людей.

Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства, обращение от военных поступило за несколько дней. Вопрос по транспорту был решен агентством по делам гражданской обороны и защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области, а также региональным управлением МЧС.

Добраться до Курил в это время сложно, поэтому специальной комиссией по ЧС было решено для транспортировки использовать вертолет Ми-8. Из аэропорта Менделеево на место борт вылетел сразу же, как установилась летная погода. В мероприятии были задействованы сотрудники Южно-Курильского лесничества и государственного природного заповедника «Курильский».

Следы медведя были обнаружены с воздуха. Хищника отстрелили, его тело утилизировали в соответствии с санитарными правилами. Сотрудники заповедника снабдили смотрителей маяка фальшфейерами на случай, если медведи продолжат выходить к людям.

Как рассказали в заповеднике «Курильском», медведи в Южно-Курильском районе ложатся в спячку позднее на несколько недель, чем на Сахалине. Тем не менее, специалисты утверждают, что именно этот медведь вряд ли залег бы в спячку, он был худой, практически без жира. На Кунашире, как и на территории всего островного региона, в этом году рыбы было мало.

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