На Кунашире пришлось застрелить медведя

Еще одного потенциально опасного медведя пришлось застрелить 19 декабря на мысе Ловцова, остров Кунашир. Четырехгодовалый медведь проник на территорию жилых строений маяка и представлял реальную угрозу жизни людей.

Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства, обращение от военных поступило за несколько дней. Вопрос по транспорту был решен агентством по делам гражданской обороны и защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области, а также региональным управлением МЧС.

Добраться до Курил в это время сложно, поэтому специальной комиссией по ЧС было решено для транспортировки использовать вертолет Ми-8. Из аэропорта Менделеево на место борт вылетел сразу же, как установилась летная погода. В мероприятии были задействованы сотрудники Южно-Курильского лесничества и государственного природного заповедника «Курильский».

Следы медведя были обнаружены с воздуха. Хищника отстрелили, его тело утилизировали в соответствии с санитарными правилами. Сотрудники заповедника снабдили смотрителей маяка фальшфейерами на случай, если медведи продолжат выходить к людям.

Как рассказали в заповеднике «Курильском», медведи в Южно-Курильском районе ложатся в спячку позднее на несколько недель, чем на Сахалине. Тем не менее, специалисты утверждают, что именно этот медведь вряд ли залег бы в спячку, он был худой, практически без жира. На Кунашире, как и на территории всего островного региона, в этом году рыбы было мало.