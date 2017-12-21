Холмчанин рискует оплатить долг автомобилем
Безответственный холмчанин рискует оплатить долги в пользу граждан своим имуществом. Суд обязал жителя Холмского района, являющегося индивидуальным предпринимателем, выплатить физическим лицам почти 500 тысяч рублей, однако исполнять судебные решения он не торопился. В связи с этим, в районном отделе судебных приставов в отношении гражданина было возбуждено сводное исполнительное производство.
Должник всячески избегал встречи с сотрудниками ведомства, на телефонные звонки не отвечал, сам на прием не являлся, а застать его по месту жительства не представлялось возможным. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В целях осуществления требований исполнительных документов сотрудник ведомства сделал необходимые запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, а также вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении установленных двух автотранспортных средств: внедорожника «Тоyota Land Cruiser» и грузовика «Mitsubishi Canter», которые затем были объявлены в розыск.
Более того, оказалось, что мужчина находился в оперативном розыске холмского ОМВД по подозрению в совершении преступления по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В дальнейшем, в рамках взаимодействия с правоохранительными органами при исполнении своих должностных обязанностей судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обнаружил и задержал разыскиваемого гражданина. На следующий день после передачи неплательщика сотрудникам органов внутренних дел в установленном порядке он был доставлен в отдел судебных приставов.
В результате, оба транспортных средства, принадлежащих должнику, были подвергнуты аресту и оставлены владельцу на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения и передачи имущества третьим лицам. Если в ближайшее время холмчанин не предпримет мер к погашению задолженности, автомобили будут изъяты и переданы на принудительную реализацию. Более того, за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов мужчине предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 34 тысяч рублей.
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