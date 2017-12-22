В Южно-Сахалинске водитель «двухсотки» сбил мужчину

Накануне, примерно в 14 часов 10 минут, 54 – летний водитель автомобиля «Тoyota land cruiser 200», двигался на восток по внутреннему проезду территории Сахалинского государственного университета в городе Южно-Сахалинске.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, оказавшись в районе дома № 68 по улице Пограничной, мужчина совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту.

В результате ДТП 34 - летний пешеход получил телесные повреждения. Водитель, в нарушение ПДД покинул место дорожно – транспортного происшествия, но впоследствии его разыскали. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Пешеход был одет в одежду тёмных тонов без светоотражающих элементов.

По данному факту проводится проверка.