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10:37, 22.12.17 | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель «двухсотки» сбил мужчину

Накануне, примерно в 14 часов 10 минут, 54 – летний водитель автомобиля «Тoyota land cruiser 200», двигался на восток по внутреннему проезду территории Сахалинского государственного университета в городе Южно-Сахалинске.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, оказавшись в районе дома № 68 по улице Пограничной, мужчина совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту.

В результате ДТП 34 -  летний пешеход получил телесные повреждения. Водитель, в нарушение ПДД покинул место дорожно – транспортного происшествия, но впоследствии его разыскали. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Пешеход был одет в одежду тёмных тонов без светоотражающих элементов.

По данному факту проводится проверка.

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