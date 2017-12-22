В Южно-Сахалинске водитель «двухсотки» сбил мужчину
Накануне, примерно в 14 часов 10 минут, 54 – летний водитель автомобиля «Тoyota land cruiser 200», двигался на восток по внутреннему проезду территории Сахалинского государственного университета в городе Южно-Сахалинске.
Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, оказавшись в районе дома № 68 по улице Пограничной, мужчина совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту.
В результате ДТП 34 - летний пешеход получил телесные повреждения. Водитель, в нарушение ПДД покинул место дорожно – транспортного происшествия, но впоследствии его разыскали. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Пешеход был одет в одежду тёмных тонов без светоотражающих элементов.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
15:45 18 Декабря В южно-сахалинском парке стартовали праздничные мероприятия
16:12 18 Декабря Сахалинские хоккеисты вернулись из Хабаровска победителями
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
- 10:03 22 Декабря В музее книги Чехова прошла настолка с островной тематикой
- 17:11 21 Декабря На Кунашире пришлось застрелить медведя
- 16:11 21 Декабря Спасатели стали гостями детского сада «Теремок»
- 14:47 21 Декабря Южно-сахалинские хоккеисты завоевали бронзу на «Кубке Гризли»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?