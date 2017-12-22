Помощник прокурора обезвредил вооруженного злоумышленника

В одном из магазинов Холмска ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал огнестрельным оружием посетителям и продавцу. Одна из покупательниц выбежала на улицу и позвала на помощь.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, старший помощник городского прокурора Николай Щербаков, проходя мимо, тут же откликнулся на просьбу женщины, после чего, зайдя в помещение, обезоружил и удержал злоумышленника на месте происшествия до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Холмским отделом МВД России в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Расследование уголовного дела продолжается.

За проявленное чувство гражданского долга, принятые меры к задержанию злоумышленника, старший помощник холмского городского прокурора Николай Щербаков поощрен правами прокурора Сахалинской области.