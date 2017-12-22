Южно-сахалинскую пенсионерку задержали за сбыт наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали группу лиц, подозреваемую в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Кроме этого, в комнате, где проживал один из подозреваемых, оперативники обнаружили оружие, патроны и порох. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Ранее сотрудники полиции установили, что 51-летняя жительница областного центра незаконно реализует в Южно-Сахалинске наркотическое средство. Злоумышленница была задержана с поличным, когда в очередной раз передала запрещенное к обороту средство местному жителю. В ходе личного досмотра при ней также были обнаружены и изъяты 6 шприцев объемом 10 мл, наполненных вязким веществом со специфическим запахом. Экспертиза подтвердила, что данная смесь является гашишным маслом.

Проведя дальнейшее разбирательство, оперативники установили и задержали поставщика – 36-летнего местного жителя.

При осмотре жилища мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли медицинский шприц с гашишным маслом. Кроме этого, в одной из комнат был найден, предположительно, боевой пистолет и 12 патронов, а также металлическая банка с надписью «Охотничий порох». Найденное оружие и боеприпасы отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Предварительно установлено, что указанный злоумышленник передавал наркотические средства подозреваемой на реализацию, а вырученные деньги они делили между собой. Всего по результатам операции правоохранители изъяли более 80 грамм гашишного масла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Оба подозреваемых задержаны.