Грабитель отобрал у 71-летней пенсионерки 8000 рублей
В дежурную часть корсаковского отдела МВД России обратилась за помощью 78-летняя жительница села Раздольное. Женщина рассказала, что несколько часов назад из рук вырвали сумку, в которой находились документы и денежные средства в размере 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель села Озерское.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел свою знакомую на одной из остановок райцентра. Подойдя к женщине, он попросил у нее денег, но получил отказ. Тогда злоумышленник вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и скрылся. Похищенные наличные он потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. Похищенные документы изъяты и будут возвращены законной владелице. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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