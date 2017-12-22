Тихоокеанское
информационное агентство
24 Декабря 2017
Сегодня 02:27
58,32|69,13|64,80
У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
15:37, 22.12.17 | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах привлекли к ответственности УК

Прокуратура Ногликского района провела проверку организации ООО «Жилсервис Ноглики» на исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Проверка установила, что компания не организовала удаление с крыш и фасадов 10 многоэтажных домов снежные навесы, наледь и сосульки. Это создало угрозу жизни и здоровью людей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре области.

Об устранении нарушений законодательства  прокуратура  внесла представление генеральному директору  предприятия.

В отношении компании, а также его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Устранение выявленных нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?