В Ногликах привлекли к ответственности УК
Прокуратура Ногликского района провела проверку организации ООО «Жилсервис Ноглики» на исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Проверка установила, что компания не организовала удаление с крыш и фасадов 10 многоэтажных домов снежные навесы, наледь и сосульки. Это создало угрозу жизни и здоровью людей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре области.
Об устранении нарушений законодательства прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия.
В отношении компании, а также его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).
Устранение выявленных нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.
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